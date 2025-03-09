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Карпати – Шахтар: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 9 березня 2025, 18:10
Карпати – Шахтар: де дивитися матч УПЛ
ФК Шахтар

Львівські Карпати прийматимуть Шахтар у матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 11 березня, на стадіоні "Україна" в місті "лева". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Львів'яни після 20 зіграних матчів у чемпіонаті України розташувалися на 7 сходинці турнірної таблиці, набравши 28 очок.

Шахтар наразі знаходиться на третьому місці в Прем'єр-лізі. Підопічні Маріно Пушича провели 19 турів та заробили 40 очок. Відставання від лідера, київського Динамо, складає 10 очок за гри в запасі в донеччан.

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