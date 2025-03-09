ЧЄ-2025 у приміщенні. Левченко не зміг здобути медаль у штовханні ядра

Українець Артем Левченко не зумів здобути медаль у фіналі чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні.

Спортсмен із шести спроб зумів реалізувати три – інші три були виконані з порушенням правил. Його найкращий результат – 19.72 метри.

Чемпіоном став румун Андрей Рареш Тоадер, який показав результат 21.27 метра.

Результати ЧЄ-2025 з легкої атлетики в приміщенні у штовханні ядра:

Нагадаємо, що у кваліфікації Артем оновив особистий рекорд, показавши результат 20.25 м. До цього його особистий рекорд був 20.03 м.

Напередодні український стрибун у висоту Олег Дорощук продемонстрував найкращий результат сезону у світі та завоював золоту медаль чемпіонату Європи.