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ЧЄ-2025 у приміщенні. Левченко не зміг здобути медаль у штовханні ядра

Руслан Травкін — 9 березня 2025, 18:18
ЧЄ-2025 у приміщенні. Левченко не зміг здобути медаль у штовханні ядра
Артем Левченко
ФЛАУ

Українець Артем Левченко не зумів здобути медаль у фіналі чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні.

Спортсмен із шести спроб зумів реалізувати три – інші три були виконані з порушенням правил. Його найкращий результат – 19.72 метри.

Чемпіоном став румун Андрей Рареш Тоадер, який показав результат 21.27 метра.

Результати ЧЄ-2025 з легкої атлетики в приміщенні у штовханні ядра:

Нагадаємо, що у кваліфікації Артем оновив особистий рекорд, показавши результат 20.25 м. До цього його особистий рекорд був 20.03 м.

Напередодні український стрибун у висоту Олег Дорощук продемонстрував найкращий результат сезону у світі та завоював золоту медаль чемпіонату Європи.

Легка атлетика Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2025 Артем Левченко

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