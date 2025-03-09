Чемпіонат Європи. Фінал стрибків у висоту за участі Магучіх: онлайн-трансляція

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх побореться за медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який триває в нідерландському Апелдорні.

Фінал змагань відбудеться сьогодні, 9 березня, початок – о 18:05 за київським часом.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі Суспільне Спорт, яку ви зможете переглянути на нашому сайті. Плеєр з'явиться ближче до початку

Раніше Чемпіон повідомляв розклад змагального дня, де виступатимуть й інші українські атлети.

Напередодні український стрибун у висоту Олег Дорощук продемонстрував найкращий результат сезону у світі та завоював золоту медаль чемпіонату Європи.