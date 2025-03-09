Чемпіонат Європи. Фінал стрибків у висоту за участі Магучіх: онлайн-трансляція
Ярослава Магучіх
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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх побореться за медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який триває в нідерландському Апелдорні.
Фінал змагань відбудеться сьогодні, 9 березня, початок – о 18:05 за київським часом.
Трансляція буде доступна на YouTube-каналі Суспільне Спорт, яку ви зможете переглянути на нашому сайті. Плеєр з'явиться ближче до початку
Раніше Чемпіон повідомляв розклад змагального дня, де виступатимуть й інші українські атлети.
Напередодні український стрибун у висоту Олег Дорощук продемонстрував найкращий результат сезону у світі та завоював золоту медаль чемпіонату Європи.