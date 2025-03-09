Челсі переграв Лестер, Борнмут без Забарного втратив очки з Тотенгемом у матчі 28 туру АПЛ

Сьогодні, 9 березня, в Англійській Прем'єр-лізі відбудеться три матчі.

Два з них уже завершилися. Лондонський Челсі завдяки голу захисника Марка Кукурельї переграв Лестер.

Борнмут без Іллі Забарного, який відбуває дискваліфікацію, зіграв на виїзді внічию з Тоттенгемом.

Наприкінці першого тайму Таверн'є вивів "вишень" уперед, а на 65–й хвилині Еванілсон подвоїв перевагу. Господарі практично відразу відквитали один м'яч, а на 84–й хвилині Сон з пенальті зрівняв рахунок.

О 18:30 розпочнеться центральний матч дня. На "Олд Траффорді" Манчестер Юнайтед прийме Арсенал Олександра Зінченка.

Футбол – АПЛ–2024/25

9 березня, 28 тур

Челсі – Лестер 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кукурелья (60)

Тоттенгем – Борнмут 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Таверн'є (42), 0:2 – Еванілсон (65), 1:2 – Сарр (67), 2:2 – Сон (87)

18:30 Манчестер Юнайтед – Арсенал

Челсі завдяки перемозі обійшов Ман Сіті. "Сині" тепер мають 49 очок і посідають четверте місце. Борнмут посідає восьму позицію, маючи 44 бали.

Лідером таблиці є Ліверпуль. У команди Арне Слота 70 очок. Вчора, 8 березня, мерсисайдці здолали головного аутсайдера сезону Саутгемптон.