Манчестер Юнайтед втратив надію на підписання Беллінгема

Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем не перейде в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

У МЮ більше немає шансів підписати 19-річного англійця.

Натомість на футболіста претендують Ліверпуль, Манчестер Сіті та Реал.

Найбільше на трансфері наполягає мерсисайдський клуб та його головний тренер Юрген Клопп. Але через фінансовий фейр-плей ліверпульський клуб не готовий заплатити будь-які гроші.

Йдеться про суму до 150 мільйонів євро.

