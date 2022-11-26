Манчестер Юнайтед втратив надію на підписання Беллінгема

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем не перейде в Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
У МЮ більше немає шансів підписати 19-річного англійця.
Натомість на футболіста претендують Ліверпуль, Манчестер Сіті та Реал.
Найбільше на трансфері наполягає мерсисайдський клуб та його головний тренер Юрген Клопп. Але через фінансовий фейр-плей ліверпульський клуб не готовий заплатити будь-які гроші.
Йдеться про суму до 150 мільйонів євро.
X News #Bellingham: Been told that #MUFC hardly has a chance anymore. Triple fight: Liverpool, City, Real! #LFC & Klopp pushing! But not at any price due to FFP. Price: Up to €150m! JB is LFCs top target for central midfield - next to 2 players from South America. @SkySportDE 🏴 pic.twitter.com/8ivToevjAb— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 25, 2022