Головне
Збірні Англії та США не виявили сильнішого у 2 турі ЧС-2022
Вчора 22:52 335
Динамо не змогло переграти Металіст 1925 у 15 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 197
Франція - Данія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Сьогодні 15:37 1174
Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 14:30 3425
Польща - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 14:20 800
Збірна Тунісу поступилася Австралії у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 13:59 287 1
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 13:58 1121
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 13:58 1972
Туніс - Австралія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 12:00 552
Туніс - Австралія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:56 1166
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед втратив надію на підписання Беллінгема

Сьогодні 15:50 130 0
На футболіста претендують Ліверпуль, Манчестер Сіті та Реал
Манчестер Юнайтед втратив надію на підписання Беллінгема
#Беллінгем, #Боруссія Дортмунд, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем не перейде в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

У МЮ більше немає шансів підписати 19-річного англійця.

Натомість на футболіста претендують Ліверпуль, Манчестер Сіті та Реал.

Найбільше на трансфері наполягає мерсисайдський клуб та його головний тренер Юрген Клопп. Але через фінансовий фейр-плей ліверпульський клуб не готовий заплатити будь-які гроші.

Йдеться про суму до 150 мільйонів євро.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - США 0:0. Як це було Англія - США 0:0. Як це було 3311
Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО 4882
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 3509
Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 3425
Нідерланди - Еквадор: де дивитися матч ЧС-2022 Нідерланди - Еквадор: де дивитися матч ЧС-2022 2696
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 14951
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 30434 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7065
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61813
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 53796 1
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7895
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25843