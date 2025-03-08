Динамо виграє дивом, у Шахтарі назріває конфлікт, Колос всіх виганяє. Головне з 20 туру УПЛ

Дві третини дистанції пройдено: у чемпіонаті України відгримів уже двадцятий тур. Чемпіонат виявився конкурентнішим, ніж очікувалося – чинний чемпіон навіть на друге місце поки вибратися не може. "Чемпіон" традиційно розповідає про найцікавіше в турі, що минув.

Розв'язка туру

До 20 туру Динамо випереджало Шахтар на 8 очок, маючи на зіграний один матч більше. Якби десь дрібниці лягли в інший бік, відрив київського клубу зменшився б до шести – але насправді він лише збільшився.

Виїзд до ЛНЗ став для Динамо дуже важким. Команда не обійшлася без типового подарунка супернику: Яшарі забивав фактично без опіки, йому було достатньо лише перекинути воротаря. Цей м'яч був відповіддю на швидкий гол Вівчаренка, і за 1:1 кияни довго "билися в стіну", поки Путря, намагаючись вибити м'яч на останніх хвилинах у підкаті, не відправив шкіряного у власні ворота. В такій ситуації пощастило, але загалом за сезоном для клубу типово додавати наприкінці: 16 із 42 своїх м'ячів Динамо забило за відрізок, починаючи з 75-ї хвилини.

Осічка туру

Але, чесно кажучи, так рвати жили Динамо може й не знадобитися, якщо основний конкурент дозволятиме собі такі перфоманси, як із Кривбасом. Нічия з "президентським клубом" навіть на "втратили очки" не схожа: Кривбас грав ні в чому не гірше, майже повністю стримав суперника і більшу частину гри претендував на перемогу.

ФК Шахтар Донецьк

Еліас, якого купили майже за 17 мільйонів євро, розпочав матч на лаві. В атаці вийшов Егіналду, який зовсім не блиснув. За підсумками матчу Артем Бондаренко, який відзначився єдиним голом Шахтаря, сказав: "Ви бачите, скільки моментів нам потрібно, щоб забити один гол... Важко створити стільки моментів".

Такі коментарі, чесно кажучи, натякають на проблеми в роздягальні. Шахтар вигравав чемпіонат майже стовідсотково українським складом, але після цього став набирати нових і нових бразильців, які добре грають один матч із трьох. По людях на кшталт Еліаса, Марлона, Кевіна велике питання, чи цікаво їм грати у чемпіонаті України. Зрозуміло, що такі питання завжди можна переформулювати у питання до тренера: чи вміє він мотивувати гравців, чи має авторитет.

При цьому український кістяк, який без жодних легіонерів розривав УПЛ з Йовічевічем, може, м'яко кажучи, дивуватися. Срна та Пушич почали шукати добра від добра, намагаючись за великі гроші побудувати чемпіонський склад – при тому, що в них під носом уже був такий самий, але (майже) безплатний. І справа навіть не в паспортах: бразильці Шахтаря і близько не такі стабільні, як Безерра з Олександрії, Соса з Кривбасу, Момо з ЛНЗ тощо. За вартістю ці гравці з шахтарськими просто непорівнянні, а грають як мінімум не гірше.

І, як наслідок, поки що під питанням навіть друге місце. Шахтар після цього туру повернувся на третій рядок. Так, порівняно з Олександрією у нього є матч у запасі – але цей матч із... Кривбасом. Саме гру проти команди Вернидуба не вдалося дограти торік через тривоги – і, як бачимо, перенесений поєдинок має всі шанси стати для "гірників" ще складнішим.

Відставка туру

Олександрія обійшла Шахтар завдяки виїзній перемозі над Колосом – і ця перемога коштувала роботи всім "проміжним ланкам" між гравцями клубу та безпосередньо президентом Засухою. За інформацією "ТаТоТаке", після поразки він звільнив усіх тренерів та всіх менеджерів Колоса.

Вже колишній головний тренер Колоса Олександр Поздеєв ФК Колос

Емоції як вони є, і великому босу явно не подобається вимушена зміна статусу клубу. Коли Колос був новачком, командою з мінімальним досвідом виступів в УПЛ, він виходив до єврокубків, там навіть проходив одного суперника. Зараз, через роки Колос перетворився на аутсайдера – команду, яка не має цікавіших цілей, аніж потрапити до топ-12 ліги з 16 команд.

Новий тренер поки не те що не призначений – ще й зі старим клуб офіційно не попрощався (у Колосі дуже повільні, коли справа стосується офіційних оголошень). Звичайно, когось Колос знайде – зараз без роботи сидить, наприклад, Володимир Шаран, який з Минаєм фінішував у верхній половині таблиці – але показовіше, що вже кілька років клуб тупцює на місці, незалежно від імені тренера. Слабкими результати Колоса були й в останній рік за Руслана Костишина, і весь час за Ярослава Вишняка, і зараз за Олександра Поздєєва.

Гол туру

Шастал після переходу в Лівий Берег, так би мовити, не сходить зі шпальт. Минулого туру він відзначився акробатичним голом Чорноморцю, а зараз забив Вересу майже з центру поля. Форвард скористався неточним пасом воротаря Кожухара й ефектно його перекинув.