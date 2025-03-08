Динамо виграє дивом, у Шахтарі назріває конфлікт, Колос всіх виганяє. Головне з 20 туру УПЛ
Дві третини дистанції пройдено: у чемпіонаті України відгримів уже двадцятий тур. Чемпіонат виявився конкурентнішим, ніж очікувалося – чинний чемпіон навіть на друге місце поки вибратися не може. "Чемпіон" традиційно розповідає про найцікавіше в турі, що минув.
Розв'язка туру
До 20 туру Динамо випереджало Шахтар на 8 очок, маючи на зіграний один матч більше. Якби десь дрібниці лягли в інший бік, відрив київського клубу зменшився б до шести – але насправді він лише збільшився.
Виїзд до ЛНЗ став для Динамо дуже важким. Команда не обійшлася без типового подарунка супернику: Яшарі забивав фактично без опіки, йому було достатньо лише перекинути воротаря. Цей м'яч був відповіддю на швидкий гол Вівчаренка, і за 1:1 кияни довго "билися в стіну", поки Путря, намагаючись вибити м'яч на останніх хвилинах у підкаті, не відправив шкіряного у власні ворота. В такій ситуації пощастило, але загалом за сезоном для клубу типово додавати наприкінці: 16 із 42 своїх м'ячів Динамо забило за відрізок, починаючи з 75-ї хвилини.
Осічка туру
Але, чесно кажучи, так рвати жили Динамо може й не знадобитися, якщо основний конкурент дозволятиме собі такі перфоманси, як із Кривбасом. Нічия з "президентським клубом" навіть на "втратили очки" не схожа: Кривбас грав ні в чому не гірше, майже повністю стримав суперника і більшу частину гри претендував на перемогу.
Еліас, якого купили майже за 17 мільйонів євро, розпочав матч на лаві. В атаці вийшов Егіналду, який зовсім не блиснув. За підсумками матчу Артем Бондаренко, який відзначився єдиним голом Шахтаря, сказав: "Ви бачите, скільки моментів нам потрібно, щоб забити один гол... Важко створити стільки моментів".
Такі коментарі, чесно кажучи, натякають на проблеми в роздягальні. Шахтар вигравав чемпіонат майже стовідсотково українським складом, але після цього став набирати нових і нових бразильців, які добре грають один матч із трьох. По людях на кшталт Еліаса, Марлона, Кевіна велике питання, чи цікаво їм грати у чемпіонаті України. Зрозуміло, що такі питання завжди можна переформулювати у питання до тренера: чи вміє він мотивувати гравців, чи має авторитет.
При цьому український кістяк, який без жодних легіонерів розривав УПЛ з Йовічевічем, може, м'яко кажучи, дивуватися. Срна та Пушич почали шукати добра від добра, намагаючись за великі гроші побудувати чемпіонський склад – при тому, що в них під носом уже був такий самий, але (майже) безплатний. І справа навіть не в паспортах: бразильці Шахтаря і близько не такі стабільні, як Безерра з Олександрії, Соса з Кривбасу, Момо з ЛНЗ тощо. За вартістю ці гравці з шахтарськими просто непорівнянні, а грають як мінімум не гірше.
І, як наслідок, поки що під питанням навіть друге місце. Шахтар після цього туру повернувся на третій рядок. Так, порівняно з Олександрією у нього є матч у запасі – але цей матч із... Кривбасом. Саме гру проти команди Вернидуба не вдалося дограти торік через тривоги – і, як бачимо, перенесений поєдинок має всі шанси стати для "гірників" ще складнішим.
Відставка туру
Олександрія обійшла Шахтар завдяки виїзній перемозі над Колосом – і ця перемога коштувала роботи всім "проміжним ланкам" між гравцями клубу та безпосередньо президентом Засухою. За інформацією "ТаТоТаке", після поразки він звільнив усіх тренерів та всіх менеджерів Колоса.
Емоції як вони є, і великому босу явно не подобається вимушена зміна статусу клубу. Коли Колос був новачком, командою з мінімальним досвідом виступів в УПЛ, він виходив до єврокубків, там навіть проходив одного суперника. Зараз, через роки Колос перетворився на аутсайдера – команду, яка не має цікавіших цілей, аніж потрапити до топ-12 ліги з 16 команд.
Новий тренер поки не те що не призначений – ще й зі старим клуб офіційно не попрощався (у Колосі дуже повільні, коли справа стосується офіційних оголошень). Звичайно, когось Колос знайде – зараз без роботи сидить, наприклад, Володимир Шаран, який з Минаєм фінішував у верхній половині таблиці – але показовіше, що вже кілька років клуб тупцює на місці, незалежно від імені тренера. Слабкими результати Колоса були й в останній рік за Руслана Костишина, і весь час за Ярослава Вишняка, і зараз за Олександра Поздєєва.
Гол туру
Шастал після переходу в Лівий Берег, так би мовити, не сходить зі шпальт. Минулого туру він відзначився акробатичним голом Чорноморцю, а зараз забив Вересу майже з центру поля. Форвард скористався неточним пасом воротаря Кожухара й ефектно його перекинув.