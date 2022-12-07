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Інтер готовий продати Думфріса в Тоттенгем

Сьогодні 21:05 178 0
Інтер готовий продати Думфріса в Тоттенгем
#Інтер, #Тоттенгем, #Думфріс

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Інтера та збірної Нідерландів Дензел Думфріс зацікавив Тоттенгем.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті 

Лондонський клуб хоче прискорити трансфер 26-річного нідерландця.

Інтер своєю чергою готовий до переговорів, якщо надійде відповідна пропозиція.

За ситуацією навколо футболіста також слідкують Манчестер Юнайтед та Челсі.

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