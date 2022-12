Півзахисник Інтера та збірної Нідерландів Дензел Думфріс зацікавив Тоттенгем.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті

Лондонський клуб хоче прискорити трансфер 26-річного нідерландця.

Інтер своєю чергою готовий до переговорів, якщо надійде відповідна пропозиція.

За ситуацією навколо футболіста також слідкують Манчестер Юнайтед та Челсі.

