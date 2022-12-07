Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Інтера та збірної Нідерландів Дензел Думфріс зацікавив Тоттенгем.
Про це повідомляє журналіст Руді Галетті
Лондонський клуб хоче прискорити трансфер 26-річного нідерландця.
Інтер своєю чергою готовий до переговорів, якщо надійде відповідна пропозиція.
За ситуацією навколо футболіста також слідкують Манчестер Юнайтед та Челсі.
🚨📈 #Tottenham are ready to speed up things for Denzel #Dumfries. As reported, #Inter are willing to negotiate if a suitable offer arrives. ⚫🔵— Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 7, 2022
📌 #ManchesterUnited and #Chelsea are also following the situation of the 🇳🇱 player. 🐓⚽ #THFC #MUFC #CFC #Transfers https://t.co/0F3m1vnXsc pic.twitter.com/ejqm0NM0Ea