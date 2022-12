Воротар збірної Хорватії Домінік Лівакович став найкращем гравцем матчу 1/8 фіналу ЧС-2022 з Японією (1:1 ,пен 1:3).

Про це повідомляє ФІФА.

Голкіпер Картатих парирував аж 3 удари в післяматчевій серії одинадцятиметрових. Свої дуелі Ліваковичу програли Такумі Мінаміно, Каору Мітома та Мая Йосіда.

🪨 Dominik Livaković was a rock when Croatia needed him most!



🧤 Three shootout saves, national hero status secured, and a @Budweiser Player of the Match trophy.#YoursToTake #Budweiser #POTM pic.twitter.com/X0eZRUuFZs