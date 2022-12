Салернітана, яка хоче орендувати нападника збірної України та СК Дніпро-1 Артема Довбика, може повернути боснійського форварда Мілана Джурича.

Про це повідомляє футбольний журналіст Ніколо Скіра.

Джурич грав за морських коників з 2018 по літо 2022 року.

Мілан Джурич залишає Верону у січні: Салернітана і Спеція цікавляться його трансфером. Салернітана цікавиться орендою або обміном, враховуючи, що влітку втратили його як вільного агента і не хотіли би викуповувати.

Відзначимо, що у 12 матчах у складі Верони 32-річний нападник не відзначився жодним голом і жодною гольовою передачею.

