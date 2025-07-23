Мисак покинув Колос

Колос із Ковалівки припинив співпрацю з досвідченим голкіпером Романом Мисаком.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Термін дії контракту 33-річного воротаря завершився, він став вільним агентом. Мисак перейшов у Колос влітку 2023 року з Дніпра-1, проте за два сезони в Ковалівці взяв участь лише у двох офіційних матчах: одному в УПЛ і одному – в Кубку України.

Мисак дебютував у професійному футболі ще в 2008 році. Грав за львівські Карпати, Кримтеплицю, донецький Олімпік, львівський Рух, чернігівську Десну, данський Орхус і вірменський Алашкерт.

Нагадаємо, кілька днів тому Колос оголосив про припинення співпраці з молдовським захисником Каталіном Кукошем, з ним також не продовжили контракт.