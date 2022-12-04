Верона змінила тренера через відсутність ліцензії

Несподівана подія сталася в Італії, а саме у клубі, який наразі посідає останню сходинку у Серії А

Верона призначила на посаду головного тренера Марко Дзаффароні, який до того не працював у клуба з еліти італійського футболу.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Його останнє місце роботи - представник Серії B Козенца, яку Дзаффароні залишив майже рік тому.

Втім, цікавість події полягає у тому, що 53-річний спеціаліст працюватиме у парі з Сальваторе Боккетті, який із жовтня був головним тренером "жовто-синіх". Причина такого рішення керівництва полягає у відсутності у Боккетті необхідної ліцензії, а значить офіційно головним тренером має рахуватися інша людина.

Судячи з усього, у тренерському штабі Сальваторе її не знайшлося, і тому Вероні прийшлося запрошувати Дзаффароні. Раніше той вже працював у місті Вероні, щоправда, мова йде про інший клуб з міста Ромео і Джульєтти - К'єво. На чолі вже не існуючого клубу він побув менше місяця протягом літа 2021 року.