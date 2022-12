Ван Гал не програв жодного матчу після повернення у збірну Нідерландів

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал продовжив свою безпрограшну серію після перемоги над США у 1/8 фіналу ЧС-2022 (3:1).

Про це повідомляє Squawka.

З моменту повернення на посаду в національній команді фахівець провів 19 ігор - він не поступився в жодній з них, здобувши 14 перемог та 5 нічиїх.

The Netherlands' have not lost a game since Louis van Gaal took charge:



DWWWWDWWDWWDWWWWDWW



◉ Goals: 49

◉ Conceded: 15

◉ Clean sheets: 8



