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Ван Гал не програв жодного матчу після повернення у збірну Нідерландів

Сьогодні 23:24 268 0
У межах чемпіонатів світу ван Гал також ще не програвав в основний час впродовж 11 зустрічей
Ван Гал не програв жодного матчу після повернення у збірну Нідерландів
#Луї ван Гал

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал продовжив свою безпрограшну серію після перемоги над США у 1/8 фіналу ЧС-2022 (3:1).

Про це повідомляє Squawka.

З моменту повернення на посаду в національній команді фахівець провів 19 ігор - він не поступився в жодній з них, здобувши 14 перемог та 5 нічиїх.

У межах чемпіонатів світу ван Гал також ще не програвав в основний час впродовж 11 зустрічей – у 2014 році його команда поступилася Аргентині лише у серії пенальті.

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