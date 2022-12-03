Ван Гал не програв жодного матчу після повернення у збірну Нідерландів

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал продовжив свою безпрограшну серію після перемоги над США у 1/8 фіналу ЧС-2022 (3:1).
Про це повідомляє Squawka.
З моменту повернення на посаду в національній команді фахівець провів 19 ігор - він не поступився в жодній з них, здобувши 14 перемог та 5 нічиїх.
The Netherlands' have not lost a game since Louis van Gaal took charge:— Squawka (@Squawka) December 3, 2022
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◉ Goals: 49
◉ Conceded: 15
◉ Clean sheets: 8
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У межах чемпіонатів світу ван Гал також ще не програвав в основний час впродовж 11 зустрічей – у 2014 році його команда поступилася Аргентині лише у серії пенальті.