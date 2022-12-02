Батшуаї: Мартінес сказав нам про відставку зі сльозами на очах

Колишній головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес емоційно попрощався з командою.

Про це розповів нападник бельгійців Міші Батшуаї.

"Звичайно, я розчарований, ми вилетіли, ми тепер поза конкуренцією. Я нападник, і мені хотілося би робити свою роботу і забивати, допомагати команді. Це розчарування, що вилетіли таким чином. Ми виграли лише один раз, але Бельгії потрібно було грати краще. Я не хочу сказати, що ми не заслуговуємо на те, щоб вилетіти, але ми повинні були грати краще. Одне розчарування.

Відставка головного тренера Роберто Мартінеса? Ми були здивовані, він сказав нам це зі сльозами на очах. Є багато гравців, які плакали, для декого це останній матч. Це чемпіонат світу, це не товариський матч. ЧС проводиться лише раз на 4 роки, і це нормально, що є багато жалю", - відзначив Батшуаї.