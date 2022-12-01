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Роналду може пропустити матч проти Південної Кореї

Сьогодні 17:37 257 0
Форвард збірної Португалії може отримати відпочинок
Роналду може пропустити матч проти Південної Кореї
Фото: AFP
#Кріштіану Роналду

Джерело - Daily Mail.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду може не зіграти у матчі 3-го туру групового турніру ЧС-2022 проти Південної Кореї.

Про це повідомив головний тренер команди Фернанду Сантуш.

"У принципі, він скоро почне тренуватись. Я не знаю, чи його шанси зіграти 50 на 50, якщо, він почне тренуватись у звичному режимі. Роналду був замінений в обох матчах. У нас є план на той випадок, якщо він не зможе зіграти. Немає такого гравця, який би гарантовано грав весь час. Якби у нас не було плану на цей випадок, то у нас би нічого не вийшло", - сказав Сантуш.

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