Топ-7 найдорожчих збірних ЧС-2022 в Катарі

У цій статті поговоримо про гроші, а саме про вартість 7 найдорожчих збірних на тамошньому ЧС в Катарі. Але перед тим хочемо зарекомендувати https://m.vbetua.com/ru – найкращий сайт з гемблінгом та бетінгом на українському ринку. Якщо грати, то лише у перевіреному місці.

Англія (1,4 млрд євро)

Найбільш цінна та переоцінена водночас збірна на наш погляд. З однієї сторони це пов'язано з тим, що більшість гравців вступає в англійському чемпіонаті (найдорожчому та найстатуснішому у світі), а від того і їхня ціна найвища. Найдешевший гравець збірної Англії Кіран Тріпьєр (13 млн). Тоді як найвища ціна встановлена на Філіпа Фодена (110 млн). У трійку найдорожчих футболістів також увійшли Кейн, Сака та Беллінгем.

Бразилія (1,09 млрд євро)

Це друга та остання країна з учасників ЧС-2022, вартість якої перейшла межу вартості в 1 млрд євро. Багатьом напевно на думку приходить прізвище Неймара, але не він є найдорожчим у цьому складі. Найціннішим гравцем вважається Вінісіус Жуніор (120 млн), а Неймар лише другий з цінником в 75 млн. Також за цю ж ціну можна купити Ентоні.

Португалія (907 млн євро)

Мабуть всі очікували побачити французів у трійці найдорожчих команд, але їх обійшли португальці. Насамперед за рахунок Бернарду Сілви та 80 млн євро за його талант. Далі йдуть Бруну Фернандеш та Рубен Діаш (по 75 млн кожен). А от капітан команді Кріштіану Роналду оцінюється лише в 20 мільйонів.

Франція (903 млн євро)

Лише на 5 мільйонів дешевше Франція. Левову частку вартості на себе взяв Кілліан Мбаппе (160 млн евро). Крістофер Нкунку та Орельєн Чуамені оцінюються по 80 млн кожен. І тут слід відзначити, що беручи до уваги травму Погба, його ціна не була зарахована.

Іспанія (800 млн євро)

Наймолодший та найперспективніший склад у збірної Іспанії. Саме тут зосереджена найбільша кількість дорогих півзахисників. Відкриває список Педрі з цінников в 90 млн. В трійку також входять Родрі з Манчестер Сіті за 80 млн та Гаві з Барселони за 70.

Німеччина (748,5 млн євро)

У німців ціна розподілена рівномірно та не має явно вираженого лідера по вартості. Так відразу двоє гравців мають найвищу ціну – Мусіала та Кімміх коштують по 80 млн. Кай Хавертц вартує 70 мільйонів.

Аргентина (630 млн євро)

Незважаючи на те, що аргентинців вважають одними з фаворитів, їх склад знаходиться лише на сьомому місці по вартості. Мессі коштує лише 50 мільйонів і не входить до списку лідерів за цінником. А найдорожчим гравцем є Лаутаро Мартінес з Інтера, за нього просять аж 75 млн.

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