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Рейнджерс призначить наставника КПР Біла новим головним тренером

Сьогодні 15:40 96 0
Наприкінці жовтня Біл відмовився очолити Вулвергемпто
Рейнджерс призначить наставника КПР Біла новим головним тренером
#Рейнджерс, #Майкл Біл

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер КПР Майкл Біл продовжить кар'єру в Рейнджерс.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Він замінить на цій посаді Джованні ван Бронкхорста, якого звільнили тиждень тому.

Наприкінці жовтня Біл відмовився очолити Вулвергемптон.

Біл працює у КПР з червня - це його перша робота головним тренером з першою командою.

Раніше повідомлялося, що Каштру може очолити Рейнджерс.

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