Рейнджерс призначить наставника КПР Біла новим головним тренером

Головний тренер КПР Майкл Біл продовжить кар'єру в Рейнджерс.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Він замінить на цій посаді Джованні ван Бронкхорста, якого звільнили тиждень тому.

Наприкінці жовтня Біл відмовився очолити Вулвергемптон.

Rangers are set to complete the appointment of Michael Beale as new head coach to replace Van Bronckhorst. Full agreement in place as QPR will look for new coach soon. 🔵🤝 #RangersFC



Beale turned down Wolves job one month ago but he's now set for new chapter in Scotland. pic.twitter.com/5Yzcn0uAfB