Осімхен - одна з головних трансферних цілей Манчестер Юнайтед

Керівникам Юнайтед подобаються швидкість та фізичні дані гравця

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед може підписати нападника Наполі Віктора Осімхена.

Про це журналіст Флоріан Плеттенберг.

Форвард Наполі є однією з головних трансферних цілей манкуніанців. Проте клуб не хоче платити за нього суму близько 100 мільйонів євро.

Керівникам Юнайтед подобаються швидкість та фізичні дані гравця. Вони вважають, що він готовий до гри в АПЛ.