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Осімхен - одна з головних трансферних цілей Манчестер Юнайтед

Сьогодні 19:26 132 0
Керівникам Юнайтед подобаються швидкість та фізичні дані гравця
Осімхен - одна з головних трансферних цілей Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Наполі, #Осімхен, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед може підписати нападника Наполі Віктора Осімхена.

Про це журналіст Флоріан Плеттенберг.

Форвард Наполі є однією з головних трансферних цілей манкуніанців. Проте клуб не хоче платити за нього суму близько 100 мільйонів євро.

Керівникам Юнайтед подобаються швидкість та фізичні дані гравця. Вони вважають, що він готовий до гри в АПЛ.

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