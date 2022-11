Осімхен - одна з головних трансферних цілей Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед може підписати нападника Наполі Віктора Осімхена.

Про це журналіст Флоріан Плеттенберг.

Форвард Наполі є однією з головних трансферних цілей манкуніанців. Проте клуб не хоче платити за нього суму близько 100 мільйонів євро.

Керівникам Юнайтед подобаються швидкість та фізичні дані гравця. Вони вважають, що він готовий до гри в АПЛ.

News #Osimhen: As reported he‘s one of the top targets. But been told that #MUFC doesn’t want to pay a crazy price around €100m. Bosses say: He is ready for the Premier League! What they appreciate about him: Speed, physicality. He’s a finisher! Thuram is not hot. @SkySportDE 🇳🇬 pic.twitter.com/UTTfhx3AbH