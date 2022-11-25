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Геннессі став третім голкіпером, який отримав червону картку на ЧС

Сьогодні 14:54 295 0
Геннессі був вилучений в матчі ЧС-2022 проти Ірану
Геннессі став третім голкіпером, який отримав червону картку на ЧС
Фото: AFP
#Чемпіонат світу-2022 з футболу, #Збірна Вельсу з футболу, #збірна Ірану з футболу

Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної Вельсу Вейн Геннессі став третім голкіпером в історії чемпіонатів світу, який отримав червону картку.

Про це повідомляє Opta.

Геннессі був вилучений в матчі ЧС-2022 проти Ірану (0:2).

До нього червону картку отримували італієць Джанлука Пальюка у матчі з Норвегією на ЧС-1994 та представник збірної ПАР Ітумеленг Куне у грі зі збірною Уругваю на ЧС-2010.

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