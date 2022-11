Геннессі став третім голкіпером, який отримав червону картку на ЧС

Воротар збірної Вельсу Вейн Геннессі став третім голкіпером в історії чемпіонатів світу, який отримав червону картку.

Про це повідомляє Opta.

Геннессі був вилучений в матчі ЧС-2022 проти Ірану (0:2).

До нього червону картку отримували італієць Джанлука Пальюка у матчі з Норвегією на ЧС-1994 та представник збірної ПАР Ітумеленг Куне у грі зі збірною Уругваю на ЧС-2010.

3 - Wayne Hennessey is only the third goalkeeper ever to receive a red card at the World Cup, after Itumeleng Khune for South Africa v Uruguay in 2010 and Gianluca Pagliuca for Italy v Norway in 1994. Dismissed. pic.twitter.com/Tpdtc35i9t