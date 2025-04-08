УПЛ назвала дату та час другого в сезоні матчу між Динамо та Шахтарем
УПЛ
Українська Прем’єр-ліга (УПЛ( визначилась із розкладом матчів 26 туру чемпіонату, центральним поєдинком якого буде протистояння між київським Динамо та донецьким Шахтарем.
Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.
Матч Шахтар – Динамо відбудеться в неділю, 27 квітня. Початок – о 18:00 за київським часом.
Повний розклад 26 туру УПЛ
25 квітня (п’ятниця)
- 15:30. Інгулець — Олександрія
- 18:00. Зоря — Лівий Берег
26 квітня (субота)
- 13:00. Чорноморець — Рух
- 15:30. ЛНЗ — Кривбас
- 18:00. Оболонь — Карпати
27 квітня (неділя)
- 13:00. Ворскла — Верес
- 15:30. Колос — Полісся
- 18:00. Шахтар — Динамо
Раніше визначився розклад півфінальних матчів Кубку України, які відбудеться напередодні 26 туру УПЛ – 23 квітня.