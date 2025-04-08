УПЛ назвала дату та час другого в сезоні матчу між Динамо та Шахтарем

Українська Прем’єр-ліга (УПЛ( визначилась із розкладом матчів 26 туру чемпіонату, центральним поєдинком якого буде протистояння між київським Динамо та донецьким Шахтарем.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Матч Шахтар – Динамо відбудеться в неділю, 27 квітня. Початок – о 18:00 за київським часом.

Повний розклад 26 туру УПЛ

25 квітня (п’ятниця)

15:30. Інгулець — Олександрія

18:00. Зоря — Лівий Берег

26 квітня (субота)

13:00. Чорноморець — Рух

15:30. ЛНЗ — Кривбас

18:00. Оболонь — Карпати

27 квітня (неділя)

13:00. Ворскла — Верес

15:30. Колос — Полісся

18:00. Шахтар — Динамо

Раніше визначився розклад півфінальних матчів Кубку України, які відбудеться напередодні 26 туру УПЛ – 23 квітня.