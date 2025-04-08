Ще один італійський топклуб включився в боротьбу за Гасперіні
Джан П'єро Гасперіні
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Новим головним тренером Мілана може стати нинішній наставник Аталанти Джан П’єро Гасперіні.
Про це повідомляє Calciomercato.com.
Раніше у Мілана зірвалися переговори з Фабіо Паратічі, і тепер клуб шукає іншого спортивного директора. Розглядаються кандидатури Тоні д’Аміко та Іглі Таре, обидва з яких хотіли би запросити в клуб Гасперіні.
Нагадаємо, контракт 67-річного тренера з Аталантою діє до літа 2026 року, проте, найімовірніше, італієць покине свою посаду вже наприкінці поточного сезону. Він очолює клуб із Бергамо з 2016 року.
Раніше інтерес до Гасперіні приписували Ромі, проте Клаудіо Раньєрі, який сам займається пошуками свого наступника, заявив, що тренера Аталанти в столичному клубі не буде.