Ще один італійський топклуб включився в боротьбу за Гасперіні

Новим головним тренером Мілана може стати нинішній наставник Аталанти Джан П’єро Гасперіні.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Раніше у Мілана зірвалися переговори з Фабіо Паратічі, і тепер клуб шукає іншого спортивного директора. Розглядаються кандидатури Тоні д’Аміко та Іглі Таре, обидва з яких хотіли би запросити в клуб Гасперіні.

Нагадаємо, контракт 67-річного тренера з Аталантою діє до літа 2026 року, проте, найімовірніше, італієць покине свою посаду вже наприкінці поточного сезону. Він очолює клуб із Бергамо з 2016 року.

Раніше інтерес до Гасперіні приписували Ромі, проте Клаудіо Раньєрі, який сам займається пошуками свого наступника, заявив, що тренера Аталанти в столичному клубі не буде.