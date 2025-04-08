Гаві: Готовий підписати пожиттєвий контракт та завершити кар'єру в Барселоні

Хавбек Барселони Гаві дав зрозуміти, що його настільки все влаштовує в клубі, що він готовий підписати з ним довічний контракт.

Слова 20-річного іспанця наводить сайт Альфредо Педулли.

"Синьо-гранатові" проводять успішний сезон, який може завершитися із ще одним треблом в історії каталонського клубу. Такий розклад справ подобається Гаві, який висловив бажання залишитися в Каталонії на весь період ігрової кар'єри.

"Вболівальники повинні бути в захваті, сезон дуже хороший. Але ми повинні тримати ноги на землі. Ми працюємо для того, щоб вболівальники були щасливі і могли радіти. Ми проводимо вражаючий сезон. Але ми не відчуваємо себе непереможними. Ви не завжди перемагаєте. Треба йти зі смиренням і твердо стояти на землі. Ми хочемо виграти якомога більше титулів, але ми повинні виходити на кожен матч з концентрацією. Звичайно, я хотів би завершити кар'єру в Барселоні, але ніколи не знаєш напевно. Існують травми... Але я готовий негайно підписати (довічний) контракт. Я хотів би завершити кар'єру в Барселоні", – сказав Гаві.

Ці думки півзахисник висловив під час пресконференції до матчу проти Боруссії Дортмунд в Лізі чемпіонів. Гра 1/4 фіналу єврокубка відбудетсья завтра, 9 квітня. Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 квітня, пройдуть два чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів: Арсенал прийматиме Реал, а Баварія зіграє з Інтером.