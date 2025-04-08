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Захисник Реала отримав пропозицію з Саудівської Аравії

Олег Дідух — 8 квітня 2025, 16:52
Захисник Реала отримав пропозицію з Саудівської Аравії
Лукас Васкес
Getty Images

Правий захисник мадридського Реала Лукас Васкес отримав щедру пропозицію з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Bernabeu Digital.

За їхньою інформацією, Аль-Кадісія запропонувала Васкесу контракт на два роки, за які він сумарно зможе заробити 15 мільйонів євро. Відповідь 33-річного іспанця поки що не відома.

Проте влітку до Реала на правах вільного агента приєднається захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд, через що Васкес отримуватиме значно менше ігрової практики. Це може підштовхнути іспанця до зміни клубу.

Контракт захисника з Реалом діє кінця поточного сезону, тому він зможе перейти в Аль-Кадісію на правах вільного агента. У поточному сезоні на рахунку Васкеса 2 гола та 6 асистів у 40 матчах за мадридський клуб у всіх турнірах.

Реал Мадрид Аль-Кадісія Лукас Васкес

Лукас Васкес

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