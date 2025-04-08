Клуб Ла Ліги оптимістично налаштований щодо придбання вінгера Манчестер Юнайтед

Генеральний директор Бетіса Рамон Аларкон "обережно оптимістичний" щодо викупу контракту Антоні у Манчестер Юнайтед після закінчення цього сезону.

Слова іспанського управлінця наводить ESPN.

Антоні приєднався до "біло-зелених" під час зимового трансферного вікна на правах оренди до кінця сезону-2024/25. 25-річний бразилець набрав форму, яка допомагає іспанцям боротися за місце в зоні Ліги чемпіонів.

У зв'язку із такою ігрою футболіста, гендиректор Бетіса не приховує, що клуб спробує домовитися з "червоними дияволами" про повноцінний трансфер.

"Коли ми говорили про можливість привезти Антоні в січні, я бачив це більш віддаленою перспективою, ніж бачу зараз перспективу, що він залишиться. Це тому, що і Манчестер Юнайтед, і сам гравець побачили, що Реал Бетіс – чудове місце для розвитку гравця. Зараз я більш оптимістичний, ніж у січні", – сказав Аларкон.

При цьому він розуміє, що буде непросто зійтися з англійцями у ціні за гравця, якого влітку 2022 року придбали у Аякса за 95 мільйонів євро.

Тому Аларкон натякнув, що ще одна, але вже річна оренда футболіста піде на користь усім сторонам.

"Це буде складно, тому що він гравець, який належить Манчестеру, а його фінансові умови є такими, якими вони є. Я обережно оптимістичний. У 2026 році відбудеться чемпіонат світу, Антоні хоче грати, щоб поїхати на турнір, а Манчестер Юнайтед хоче, щоб вартість гравця зростала".

З моменту свого переїзду до Іспанії Антоні взяв участь у 13 матчах Бетіса в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок 4 голи та 4 асисти.

Раніше головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім оцінив можливість повернення Антоні у Манчестер Юнайтед.