МЮ зіграє в межах азійського турне всього через три дні після завершення сезону

Манчестер Юнайтед зіграє матчі в Куала-Лумпурі та Гонконгу в межах азійського турне, яке розпочнеться одразу після завершення сезону в травні.

Про це манкуніанців повідомили на своєму сайті.

Команда Рубена Аморіма завершить сезон домашнім матчем проти Астон Вілли в АПЛ 25 травня. Після цього "червоні дияволи" полетять до Азії на два матчі протягом трьох днів.

Юнайтед зіграє з ASEAN All Stars 28 травня на національному стадіоні "Букіт Джаліл" у Куала-Лумпурі, а потім поїде до Гонконгу, Китай, щоб зіграти 30 травня з однойменною командою на однойменному стадіоні.

From Manchester to the world 🔴🌏



United will embark on a post-season tour to Kuala Lumpur and Hong Kong 🇲🇾🇭🇰#MUFC || #MUTOUR25 — Manchester United (@ManUtd) April 8, 2025

Якщо МЮ вийде до фіналу Ліги Європи, який відбудеться 21 травня в Більбао, англійці зіграють чотири матчі за десять днів.

Очікується, що Манчестер Юнайтед заробить близько 8 мільйонів фунтів за ці дві гри азійського турне.

Раніше стало відомо, що клуб іспанської Ла Ліги позитивно налаштований на те, щоб викупити контракт вінгера Манчестер Юнайтед.