Роналду - найкращий гравець матчу Португалія - Гана

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим гравцем матчу 1-го туру ЧС-2022 проти Гани (3:2).

Про це повідомляє ФІФА.

Роналду відкрив рахунок у матчі ударом з пенальті.

Роналду встановив унікальне досягнення на ЧС

