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Марк Маркес виграв четвертий поспіль спринт сезону та кваліфікацію Гран-прі Катару

Олексій Погорелов — 12 квітня 2025, 21:36
Марк Маркес
Марк Маркес
Motorsport

Сьогодні, 12 квітня, в Лусаїлі гонщик команди MotoGP Дукаті Марк Маркес здобув одразу дві перемоги за один день.

Спочатку 32-річний іспанець став переможцем кваліфікації майбутнього Гран-прі Катару, випередивши свого брата Алекса на 0,1 секунди. Третім стартуватиме Фабіо Куартараро на Ямасі.

Кваліфікація Гран-прі Катару (Топ-10)

  1. Марк Маркес (Дукаті) – 1:50,499
  2. Алекс Маркес (Дукаті) +0,101
  3. Фабіо Куартараро (Ямаха) +0,260
  4. Франко Морбіделлі (Дукаті) +0,311
  5. Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +0,430
  6. Маверік Віньялес (КТМ) +0,560
  7. Жоанн Зарко (Хонда) +0,614
  8. Фермін Альдегер (Дукаті) +0,622
  9. Алекс Рінс (Ямаха) +0,675
  10. Ай Огура (Апрілія) +0,841

А потім Марк Маркес виграв спринтерську гонку. Він лідирував у заїзді від початку і до самого фінішу, не дозволивши своєму братові поборотися з ним за перемогу.

Топ-10 спринтерської гонки Гран-прі Катару

  1. Марк Маркес (Дукаті) – 20:38,304
  2. Алекс Маркес (Дукаті) +1,577
  3. Франко Морбіделлі (Дукаті) +3,988
  4. Фермін Альдегер (Дукаті) +4,369
  5. Фабіо Куартараро (Ямаха) +4,593
  6. Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +5,099
  7. Ай Огура (Апрілія) +10,199
  8. Франческо Баньяя (Дукаті) +10,334
  9. Марко Беццекі (Апрілія) +11,300
  10. Маверік Віньялес (КТМ) +12,554

Варто зазначити, що Марк Маркес виграв вже четвертий спринт з чотирьох цього сезону. За рахунок цього успіху Марк обійшов Алекса в особистому заліку, випередивши його на два очки.

Гран-прі Катару відбудеться завтра, 13 квітня. Старт заїзду запланований на 20:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Оскпар Піастрі став переможцем кваліфікації Гран-прі Бахрейну в Формулі-1.

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