Марк Маркес виграв четвертий поспіль спринт сезону та кваліфікацію Гран-прі Катару
Сьогодні, 12 квітня, в Лусаїлі гонщик команди MotoGP Дукаті Марк Маркес здобув одразу дві перемоги за один день.
Спочатку 32-річний іспанець став переможцем кваліфікації майбутнього Гран-прі Катару, випередивши свого брата Алекса на 0,1 секунди. Третім стартуватиме Фабіо Куартараро на Ямасі.
Кваліфікація Гран-прі Катару (Топ-10)
- Марк Маркес (Дукаті) – 1:50,499
- Алекс Маркес (Дукаті) +0,101
- Фабіо Куартараро (Ямаха) +0,260
- Франко Морбіделлі (Дукаті) +0,311
- Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +0,430
- Маверік Віньялес (КТМ) +0,560
- Жоанн Зарко (Хонда) +0,614
- Фермін Альдегер (Дукаті) +0,622
- Алекс Рінс (Ямаха) +0,675
- Ай Огура (Апрілія) +0,841
А потім Марк Маркес виграв спринтерську гонку. Він лідирував у заїзді від початку і до самого фінішу, не дозволивши своєму братові поборотися з ним за перемогу.
Топ-10 спринтерської гонки Гран-прі Катару
- Марк Маркес (Дукаті) – 20:38,304
- Алекс Маркес (Дукаті) +1,577
- Франко Морбіделлі (Дукаті) +3,988
- Фермін Альдегер (Дукаті) +4,369
- Фабіо Куартараро (Ямаха) +4,593
- Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +5,099
- Ай Огура (Апрілія) +10,199
- Франческо Баньяя (Дукаті) +10,334
- Марко Беццекі (Апрілія) +11,300
- Маверік Віньялес (КТМ) +12,554
Варто зазначити, що Марк Маркес виграв вже четвертий спринт з чотирьох цього сезону. За рахунок цього успіху Марк обійшов Алекса в особистому заліку, випередивши його на два очки.
Гран-прі Катару відбудеться завтра, 13 квітня. Старт заїзду запланований на 20:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, що Оскпар Піастрі став переможцем кваліфікації Гран-прі Бахрейну в Формулі-1.