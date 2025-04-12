Марк Маркес виграв четвертий поспіль спринт сезону та кваліфікацію Гран-прі Катару

Сьогодні, 12 квітня, в Лусаїлі гонщик команди MotoGP Дукаті Марк Маркес здобув одразу дві перемоги за один день.

Спочатку 32-річний іспанець став переможцем кваліфікації майбутнього Гран-прі Катару, випередивши свого брата Алекса на 0,1 секунди. Третім стартуватиме Фабіо Куартараро на Ямасі.

Кваліфікація Гран-прі Катару (Топ-10)

Марк Маркес (Дукаті) – 1:50,499 Алекс Маркес (Дукаті) +0,101 Фабіо Куартараро (Ямаха) +0,260 Франко Морбіделлі (Дукаті) +0,311 Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +0,430 Маверік Віньялес (КТМ) +0,560 Жоанн Зарко (Хонда) +0,614 Фермін Альдегер (Дукаті) +0,622 Алекс Рінс (Ямаха) +0,675 Ай Огура (Апрілія) +0,841

А потім Марк Маркес виграв спринтерську гонку. Він лідирував у заїзді від початку і до самого фінішу, не дозволивши своєму братові поборотися з ним за перемогу.

Топ-10 спринтерської гонки Гран-прі Катару

Марк Маркес (Дукаті) – 20:38,304 Алекс Маркес (Дукаті) +1,577 Франко Морбіделлі (Дукаті) +3,988 Фермін Альдегер (Дукаті) +4,369 Фабіо Куартараро (Ямаха) +4,593 Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +5,099 Ай Огура (Апрілія) +10,199 Франческо Баньяя (Дукаті) +10,334 Марко Беццекі (Апрілія) +11,300 Маверік Віньялес (КТМ) +12,554

Варто зазначити, що Марк Маркес виграв вже четвертий спринт з чотирьох цього сезону. За рахунок цього успіху Марк обійшов Алекса в особистому заліку, випередивши його на два очки.

Гран-прі Катару відбудеться завтра, 13 квітня. Старт заїзду запланований на 20:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Оскпар Піастрі став переможцем кваліфікації Гран-прі Бахрейну в Формулі-1.