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Долю вирішив курйозний автогол: огляд матчу Оболонь – Чорноморець

Олексій Мурзак — 12 квітня 2025, 20:57
Долю вирішив курйозний автогол: огляд матчу Оболонь – Чорноморець
ФК Оболонь

12 квітня відбувся матч 24 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Оболонь на своєму полі перемогла Чорноморець.

Долю зустрічі вирішив курйозний автогол у виконанні голкіпера легіонера одеського клубу Тидзіоке Аніагбосо.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ
24 тур, 12 квітня

Оболонь – Чорноморець 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 30 Аніагбосо (аг)

Оболонь: Марченко, Стасюк (Осман, 85), Приймак, Дубко, Грисьо, Курко (Карась, 85), Груша (Суханов, 69), Черненко (Вітенчук, 57), Ільїн, Устименко, Бичек (Тарануха, 69).

Чорноморець: Аніагбосо, Бутко, Скиба, Ракицький (Раян, 66), Джарджу, Кисіль, Габелок (Лацабідзе, 66), Когут (Мустафаєв, 78), Білошевський, Попов (Тоїров, 78), Безбородько (Янаков, 40).

Попередження: 15 – Габелок, 87 – Кисіль

Обидва колективи ведуть боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні, тож після цієї перемоги шанси Оболоні зросли. Столичний клуб набрав 24 очки та покинув зону вильоту, піднявшись на 11 сходинку. Чорноморець із 18 балами залишився передостаннім.

ВІДЕООГЛЯД Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

Чорноморець

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