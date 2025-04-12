Долю вирішив курйозний автогол: огляд матчу Оболонь – Чорноморець

12 квітня відбувся матч 24 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Оболонь на своєму полі перемогла Чорноморець.

Долю зустрічі вирішив курйозний автогол у виконанні голкіпера легіонера одеського клубу Тидзіоке Аніагбосо.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

24 тур, 12 квітня

Оболонь – Чорноморець 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 30 Аніагбосо (аг)

Оболонь: Марченко, Стасюк (Осман, 85), Приймак, Дубко, Грисьо, Курко (Карась, 85), Груша (Суханов, 69), Черненко (Вітенчук, 57), Ільїн, Устименко, Бичек (Тарануха, 69).

Чорноморець: Аніагбосо, Бутко, Скиба, Ракицький (Раян, 66), Джарджу, Кисіль, Габелок (Лацабідзе, 66), Когут (Мустафаєв, 78), Білошевський, Попов (Тоїров, 78), Безбородько (Янаков, 40).

Попередження: 15 – Габелок, 87 – Кисіль

Обидва колективи ведуть боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні, тож після цієї перемоги шанси Оболоні зросли. Столичний клуб набрав 24 очки та покинув зону вильоту, піднявшись на 11 сходинку. Чорноморець із 18 балами залишився передостаннім.