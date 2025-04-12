Світоліна повторила рекорд Олени Татаркової за перемогами за збірну України

Еліна Світоліна наздогнала за кількістю перемог, здобутих у складі національної збірної України, Олену Татаркову. В обох тенісисток по 17 виграних матчів.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Свою 17 перемогу Світоліна здобула у матчевій зустрічі в межах групи Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Швейцарії. Еліна обіграла Жиль Тайхманн з рахунком 6:4, 6:2.

Для такої кількості звитяг Світоліній знадобилося 26 зустрічей.

Олена Татаркова виступала за збірну України у 90-00-х роках. Вона зуміла здобути 17 перемог за 24 матчі. Завершила кар'єру Татаркова у 2006-му.

Нагадаємо, що 16 перемогу в складі збірної України Світоліна отримала напередодні, здолавши польку Маю Хвалінську з рахунком 7:6(4), 6:3.