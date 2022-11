Голкіпер збірної Японії Сюїті Гонда став найкращим гравцем матчу ЧС-2022 проти Німеччини (2:1).

Про це повідомляє ФІФА.

Він пропустив 1 гол та здійснив 8 сейвів у цій зустрічі, чим допоміг своїй команді здобути сенсаційну перемогу.

Backstopping Japan to a victory against Germany 🧤



🇯🇵 Shūichi Gonda is the @Budweiser Player of the Match!