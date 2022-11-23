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Баварія має намір придбати хавбека Лейпцига Лаймера

Сьогодні 15:24 178 0
У Баварії нібито вже є усна домовленість із гравцем про перехід
Баварія має намір придбати хавбека Лейпцига Лаймера
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #РБ Лейпциг, #Конрад Лаймер

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник РБ Лейпцига Конрад Лаймер може продовжити кар'єру в Баварії.

Про це повідомляє Bild.

Мюнхенці збираються провести цей трансфер влітку наступного року.

У Баварії нібито вже є усна домовленість із гравцем про перехід. 25-річний австрієць стане головною трансферною метою мюнхенців наступного літа.

Лаймер відмовився від нового контракту з "биками", а в його послугах також зацікавлені Челсі та Ліверпуль.

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