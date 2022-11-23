Баварія має намір придбати хавбека Лейпцига Лаймера

У Баварії нібито вже є усна домовленість із гравцем про перехід

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник РБ Лейпцига Конрад Лаймер може продовжити кар'єру в Баварії.

Про це повідомляє Bild.

Мюнхенці збираються провести цей трансфер влітку наступного року.

У Баварії нібито вже є усна домовленість із гравцем про перехід. 25-річний австрієць стане головною трансферною метою мюнхенців наступного літа.

Лаймер відмовився від нового контракту з "биками", а в його послугах також зацікавлені Челсі та Ліверпуль.