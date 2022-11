Баварія має намір придбати хавбека Лейпцига Лаймера

Півзахисник РБ Лейпцига Конрад Лаймер може продовжити кар'єру в Баварії.

Про це повідомляє Bild.

Мюнхенці збираються провести цей трансфер влітку наступного року.

У Баварії нібито вже є усна домовленість із гравцем про перехід. 25-річний австрієць стане головною трансферною метою мюнхенців наступного літа.

Лаймер відмовився від нового контракту з "биками", а в його послугах також зацікавлені Челсі та Ліверпуль.

Hasan Salihamidžić has started with his transfer plans for next season. Konrad Laimer is at the top of the list. The Austrian has a verbal agreement with Bayern, but nothing is signed yet. Chelsea and Liverpool remain interested. Laimer rejected a new deal at Leipzig [@SPORTBILD] pic.twitter.com/aQKMb3NxeT