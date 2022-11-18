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ЦСКА готує трансфер екснападника Динамо

Сьогодні 14:11 276 0
ЦСКА готує трансфер екснападника Динамо
#Клейтон, #Футбольні трансфери, #ЦСКА Софія

Джерело - sport.ua.

Болгарський ЦСКА розпочав попередні перемовини із колишнім вінгером Динамо Клейтоном.

Про це повідомляє dsport.

Нині 27-річний бразилець виступає на батьківщині у лавах Сентро Спортиво Алагоано, з яким він має контракт до 30 листопада.

Софійський ЦСКА поки що не зробив офіційної пропозиції, проте розраховує зрештою домовитися із Клейтоном.

Нагадаємо, у Динамо Клейтон перейшов вільним агентом восени 2020 року, але вже через рік залишив Україну, зігравши лише 1 матч за "біло-синіх" й відзначившись у ньому 1 асистом.

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