ЦСКА готує трансфер екснападника Динамо

Болгарський ЦСКА розпочав попередні перемовини із колишнім вінгером Динамо Клейтоном.

Про це повідомляє dsport.

Нині 27-річний бразилець виступає на батьківщині у лавах Сентро Спортиво Алагоано, з яким він має контракт до 30 листопада.

Софійський ЦСКА поки що не зробив офіційної пропозиції, проте розраховує зрештою домовитися із Клейтоном.

Нагадаємо, у Динамо Клейтон перейшов вільним агентом восени 2020 року, але вже через рік залишив Україну, зігравши лише 1 матч за "біло-синіх" й відзначившись у ньому 1 асистом.