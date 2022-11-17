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В'юнник пропустить збір збірної України U-21 через травму

Сьогодні 11:50 239 0
В'юнник пропустить збір збірної України U-21 через травму
#Богдан В'юнник

Джерело - uaf.ua.

Нападник Цюріха Богдан В'юнник отримав пошкодження і не прибув у розташування збірної України U-21.

Про це повідомляє УАФ.

Наразі у розпорядженні Руслана Ротаня 21 футболіст.

Цього сезону В'юнник виконав 1 результативну передачу в 14 матчах за швейцарський клуб.

У рамках тренувального збору українська молодіжка проведе два контрольні поєдинки - проти Ізраїлю (19 листопада) та Грузії (21 листопада). Обидві зустрічі пройдуть у Тбілісі на полі Tbilisi Sea Technical Center Stadium. Початок двох матчів – о 16:00

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Денис Твардовський (Шахтар), Кіріл Фесюн (Колос).

Захисники: Ростислав Лях, Віталій Роман, Денис Слюсар (усі — Рух), Мар’ян Фарина (Шахтар), Максим Таловєров (Слован, Чехія), Денис Кузик (Колос), Роман Якуба (Валмієра, Латвія).

Півзахисники: Максим Брагару (Чорноморець), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Данило Кравчук (Інгулець), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Марко Сапуга (Рух), Денис Бунчуков (Серен, Бельгія), Артем Кулаковський (Ворскла), Микола Михайленко (Зоря).

Нападники: Данило Гончарук (Ллейда, Іспанія), Микола Кухаревич (Гіберніан, Шотландія).

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