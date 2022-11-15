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Стаховський розкритикував виступ президента ФІФА: Це який жарт

Сьогодні 18:40 521 0
Стаховський розкритикував виступ президента ФІФА: Це який жарт
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Відомий український колишній тенісист Сергій Стаховський здивований закликами президента ФІФА Джанні Інфантіно припинити вогонь між Україною та рф на період проведення чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Про це заявив сам екстенісист.

"Маю чудову ідею для пана Інфантіно. Чому б вам не запропонувати Ірану "не виконувати смертні вироки протягом місяця ЧС"?

Це була б унікальна можливість для керівництва Ірану продемонструвати свою "людяність".

Це якийсь жарт", - сказав Стаховський.

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