Стаховський розкритикував виступ президента ФІФА: Це який жарт

Відомий український колишній тенісист Сергій Стаховський здивований закликами президента ФІФА Джанні Інфантіно припинити вогонь між Україною та рф на період проведення чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Про це заявив сам екстенісист.

I have a great idea for mr. #Infantino why don’t you suggest to iran “Do not execute the death sentence penalties for the month of World Cup”..that would be a unique opportunity for the Iran’s leadership to show their “humanity”….

What a joke 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️