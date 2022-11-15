Стаховський розкритикував виступ президента ФІФА: Це який жарт

Джерело - Чемпіон.
Відомий український колишній тенісист Сергій Стаховський здивований закликами президента ФІФА Джанні Інфантіно припинити вогонь між Україною та рф на період проведення чемпіонату світу-2022 у Катарі.
Про це заявив сам екстенісист.
"Маю чудову ідею для пана Інфантіно. Чому б вам не запропонувати Ірану "не виконувати смертні вироки протягом місяця ЧС"?
Це була б унікальна можливість для керівництва Ірану продемонструвати свою "людяність".
Це якийсь жарт", - сказав Стаховський.
I have a great idea for mr. #Infantino why don’t you suggest to iran “Do not execute the death sentence penalties for the month of World Cup”..that would be a unique opportunity for the Iran’s leadership to show their “humanity”….— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) November 15, 2022
What a joke 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️