Вембаньяма повністю вилікувався від тромбозу, який міг завершити його кар'єру

Зірковий бігмен Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма повідомив новину про те, що він повністю вилікувався від тромбозу.

Про це 21-річний француз розповів в інтерв'ю L`Equipe.

"Мені офіційно дозволили повернутися. Це сталося буквально кілька годин тому (11 липня), коли медичний штаб "шпор" дав мені зелене світло. Нарешті я знову зможу трохи пограти в баскетбол", – сказав Вембаньяма.

Сезон-2024/25 був достроково завершений для Віктора Вембаньями після перерви на зірковий вікенд НБА-2025. У баскетболіста знайшли тромбоз глибоких вен правого плеча, через який він не тільки пропустив другу частину кампанії, а ще й не зможе допомогти Франції на Євробаскеті-2025.

У 46 матчах минулої регулярки Вембаньяма в середньому набирав 24,3 очка, робив 11 підбирань, 3,7 передачі та 3,8 блок-шота.

На відміну від Віктора Вембаньями, на чемпіонаті Європи-2025 зможе зіграти захисник Міннесоти Донте ДіВінченцо.