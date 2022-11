Мілнер - 4 гравець, який провів 600 матчів в АПЛ

Матч 16-го туру АПЛ проти Саутгемптона (3:1) став для півзахисника Ліверпуля Джеймса Мілнера 600-м в турнірі.

Про це повідомляє OptaJoe.

36-річний англієць став четвертим футболістом, якому підкорилося це досягнення. Понад 600 матчів в АПЛ провели Гарет Баррі (653), Раян Гіггз (632) та Френк Лемпард (609).

Крім Ліверпуля, хавбек грав в англійському чемпіонаті за Манчестер Сіті, Астон Віллу, Ньюкасл та Лідс.

