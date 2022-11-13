Спадщина, яку Жузеп Гвардіола залишив у Барселоні - унікальна.

Про це розповів колишній капітан каталонців Ліонель Мессі.

"Гвардіола - найкращий тренер, який у мене коли-небудь був. Все, що він планував - завжди здійснювалося. З часом ти розумієш, що те, що ми побудували у Барселоні - є унікальним та вічним", - сказав Мессі.