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Мессі: Гвардіола - найкращий тренер, який у мене коли-небудь був

Сьогодні 11:02 164 0
Аргентинець розповів про роботу з Гвардіолою
Мессі: Гвардіола - найкращий тренер, який у мене коли-небудь був
#Барселона, #Жузеп Гвардіола, #Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Спадщина, яку Жузеп Гвардіола залишив у Барселоні - унікальна.

Про це розповів колишній капітан каталонців Ліонель Мессі.

"Гвардіола - найкращий тренер, який у мене коли-небудь був. Все, що він планував - завжди здійснювалося. З часом ти розумієш, що те, що ми побудували у Барселоні - є унікальним та вічним", - сказав Мессі.

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