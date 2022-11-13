Джерело - Чемпіон.
Спадщина, яку Жузеп Гвардіола залишив у Барселоні - унікальна.
Про це розповів колишній капітан каталонців Ліонель Мессі.
"Гвардіола - найкращий тренер, який у мене коли-небудь був. Все, що він планував - завжди здійснювалося. З часом ти розумієш, що те, що ми побудували у Барселоні - є унікальним та вічним", - сказав Мессі.
La admiración total de Messi a Guardiola.— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 12, 2022
"Le hizo mucho mal al fútbol. Parecía tan sencillo que todo el mundo quería copiarle. Después me encontré mucho Guardiola por ahí... Y te das cuenta de lo que hicimos".
Lunes a las 22.00h en #UniversoValdano pic.twitter.com/jK9bBLgzUB