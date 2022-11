Півзахисник Лаціо Луїс Альберто може залишити клуб у січні.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

30-річний іспанець хоче більше грати у стартовому складі, його стосунки з головним тренером "орлів" Мауріціо Саррі досі не налагодилися.

Також Альберто хотів би повернутися до Ла-Ліги.

#LuisAlberto could leave #Lazio in January. He would like to return to #LaLiga, because he wants to play more in the starting XI and his relationship with coach #Sarri doesn’t take off. #transfers