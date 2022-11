Орендований у Вест Гема півзахисник Торіно Нікола Влашич може покинути лондонський клуб у 2023 році

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Туринці більш ніж задоволені футболістом, оскільки він чудово проявляє себе в оренді, яка передбачає право викупу 25-річного хорвата за 15 млн євро.

Nikola Vlašić is expected to leave West Ham on a permanent move in 2023. Torino are more than happy as he's doing great on loan, there's €15m buy option clause included in the deal. 🚨🇭🇷 #WHUFC



"He's a very good player, important player - I like him", Toro manager Juric says. pic.twitter.com/XHsvrEmwfd