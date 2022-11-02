Маркевич: Фенербахче – сіренька команда, Динамо аж ніяк не слабше

Джерело - 1927.kiev.ua.
Динамо у матчі Ліги Європи проти Фенербахче потрібно надати шанс молодим гравцям.
Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.
"Як використати цей матч – справа головного тренера. Думаю, що Динамо не гірше за Фенербахче. Що є у Фенербахче? Сіренька команда. Динамо аж ніяк не слабше. Потрібно виходити та грати, проявити характер. Відбувати номер не потрібно.
Актуально: Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція
На мою думку, варто дати можливість молодим. Мірча Луческу ризикнув поставити Ваната і він почав забивати. Чому раніше не надати йому такої можливості? Навіщо було "мурижити"? Молодий хоче грати, вміє забивати – і скільки його тримали на лавці", - відзначив Маркевич.
Поєдинок відбудеться у четвер, 3 листопада, на стадіоні МКС Краковія у Кракові. Початок о 22:00 за київським часом.