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Маркевич: Фенербахче – сіренька команда, Динамо аж ніяк не слабше

Вчора 23:11 168 0
Мирон Маркевич оцінив шанси київського Динамо у матчі проти Фенербахче у 6-му турі Ліги Європи:
Маркевич: Фенербахче – сіренька команда, Динамо аж ніяк не слабше
#Динамо Київ, #Фенербахче, #Мирон Маркевич

Джерело - 1927.kiev.ua.

Динамо у матчі Ліги Європи проти Фенербахче потрібно надати шанс молодим гравцям.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Як використати цей матч – справа головного тренера. Думаю, що Динамо не гірше за Фенербахче. Що є у Фенербахче? Сіренька команда. Динамо аж ніяк не слабше. Потрібно виходити та грати, проявити характер. Відбувати номер не потрібно.

Актуально: Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція

На мою думку, варто дати можливість молодим. Мірча Луческу ризикнув поставити Ваната і він почав забивати. Чому раніше не надати йому такої можливості? Навіщо було "мурижити"? Молодий хоче грати, вміє забивати – і скільки його тримали на лавці", - відзначив Маркевич.

Поєдинок відбудеться у четвер, 3 листопада, на стадіоні МКС Краковія у Кракові. Початок о 22:00 за київським часом.

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