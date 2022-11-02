Маркевич: Фенербахче – сіренька команда, Динамо аж ніяк не слабше

Динамо у матчі Ліги Європи проти Фенербахче потрібно надати шанс молодим гравцям.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Як використати цей матч – справа головного тренера. Думаю, що Динамо не гірше за Фенербахче. Що є у Фенербахче? Сіренька команда. Динамо аж ніяк не слабше. Потрібно виходити та грати, проявити характер. Відбувати номер не потрібно.

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На мою думку, варто дати можливість молодим. Мірча Луческу ризикнув поставити Ваната і він почав забивати. Чому раніше не надати йому такої можливості? Навіщо було "мурижити"? Молодий хоче грати, вміє забивати – і скільки його тримали на лавці", - відзначив Маркевич.