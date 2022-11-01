Індзагі: Матч з Баварією - це серйозний виклик

Інтер серйозно налаштований на матч 6 туру Ліги чемпіонів проти Баварії.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.

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"Цей матч не позначиться на нашому виході до 1/8 фіналу, але це серйозний виклик – матч проти однієї з найкращих команд у Європі на чудовому стадіоні. Хочемо зіграти серйозно і організовано, хоча розуміємо, що це буде важко, тому що суперник має класний глибокий склад", - сказав Індзагі.