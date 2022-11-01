Головне
Беленюк піде на вибори президента НОК України
Вчора 17:17 410
ПСЖ взимку може підписати Мудрика
Сьогодні 10:29 21
Баварія прийме Інтер, Ліверпуль зіграє з Наполі: Розклад 6 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:26 325
Харлан здобула золото на турнірі в Італії
Вчора 23:22 432
Гура став найкращим тренером 10 туру УПЛ
Вчора 22:56 250
Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція
Вчора 21:39 746
Буяльський - найкращий гравець 10 туру УПЛ
Вчора 21:22 217
Ф'юрі про бій з Усиком: Навіщо мені чекати на іноземного безхатька з України?
Вчора 20:35 3629
Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 20:00 663
Вацко: Рішення про звільнення Кириченка Setanta прийняла відразу
Вчора 19:29 552
Прямі трансляції

Індзагі: Матч з Баварією - це серйозний виклик

Сьогодні 09:39 130 0
Сімоне Індзагі прокоментував матч проти Баварії
Індзагі: Матч з Баварією - це серйозний виклик
#Баварія, #Індзагі, #Інтер

Джерело - sport.ua.

Інтер серйозно налаштований на матч 6 туру Ліги чемпіонів проти Баварії.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.

Актуально: Баварія прийме Інтер, Ліверпуль зіграє з Наполі: Розклад 6 туру Ліги чемпіонів

"Цей матч не позначиться на нашому виході до 1/8 фіналу, але це серйозний виклик – матч проти однієї з найкращих команд у Європі на чудовому стадіоні. Хочемо зіграти серйозно і організовано, хоча розуміємо, що це буде важко, тому що суперник має класний глибокий склад", - сказав Індзагі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик сфотографувався з росіянином Ковальовим напередодні бою Ломаченка - ФОТО Усик сфотографувався з росіянином Ковальовим напередодні бою Ломаченка - ФОТО 1035
Шахтар - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція Шахтар - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція 978
У Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля - ВІДЕО У Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля - ВІДЕО 25731
Ф'юрі про бій з Усиком: Навіщо мені чекати на іноземного безхатька з України? Ф'юрі про бій з Усиком: Навіщо мені чекати на іноземного безхатька з України? 3629
Рейтинг WTA: Калініна та Костюк втратили позиції Рейтинг WTA: Калініна та Костюк втратили позиції 250875
Зінченку, повернись до нас, будь ласка: фани Арсенала в соцмережах сумують через травму українця Зінченку, повернись до нас, будь ласка: фани Арсенала в соцмережах сумують через травму українця 2345
Рекомендуємо
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 16550
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13008
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45804
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 28168
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21898
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 27014