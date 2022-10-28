Захисник Монци потрапив у лікарню з ножовим пораненням

Джерело - Чемпіон.
Іспанський захисник Монци Пабло Марі знаходиться у лікарні.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
29-річний футболіст отримав ножове поранення після нападу невідомого у торговому центрі в Мілані.
Марі - один з шести постраждалих. Іспанець орендований в Арсенала з обов'язковим викупом контракту у випадку виконання певних умов.
Former Arsenal centre back Pablo Marì got stabbed by a mad man in a shopping center close to Milano, per reports.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2022
He’s amongst six people stabbed — and he’s now at the hospital.