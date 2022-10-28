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Захисник Монци потрапив у лікарню з ножовим пораненням

Сьогодні 05:30 136 0
Марі - один з шести постраждалих
Захисник Монци потрапив у лікарню з ножовим пораненням
#Монца

Джерело - Чемпіон.

Іспанський захисник Монци Пабло Марі знаходиться у лікарні.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

29-річний футболіст отримав ножове поранення після нападу невідомого у торговому центрі в Мілані.

Марі - один з шести постраждалих. Іспанець орендований в Арсенала з обов'язковим викупом контракту у випадку виконання певних умов.

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