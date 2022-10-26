Рух U-19 переграв Галатасарай у плей-оф Юнацької ліги УЄФА

Матч завершився з рахунком 1:3

Джерело - Чемпіон.

Рух U-19 переграв Галатасарай у 1 матчі плей-оф Юнацької ліги УЄФА.

Матч завершився з рахунком 1:3

Юнацька ліга УЄФА

Другий раунд плей-оф переможців

1 матч, 26 жовтня

Галатасарай U-19 - Рух U-19 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 5 Столярчук, 0:2 - 8 автогол Ердем, 1:2 - 35 Акман, 1:3 - 79 Добрянський

Матч-відповідь відбудеться 2 листопада.

Раніше Шахтар переграв Селтік і вийшов у плей-оф Юнацької ліги УЄФА.

Команди зі Шляху Ліги чемпіонів і Шляху чемпіонів країн будуть об'єднані вже у 2023 році, коли розпочнеться стадія "спільного" плей-оф.