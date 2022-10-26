Рух U-19 переграв Галатасарай у плей-оф Юнацької ліги УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Рух U-19 переграв Галатасарай у 1 матчі плей-оф Юнацької ліги УЄФА.
Матч завершився з рахунком 1:3
Юнацька ліга УЄФА
Другий раунд плей-оф переможців
1 матч, 26 жовтня
Галатасарай U-19 - Рух U-19 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 5 Столярчук, 0:2 - 8 автогол Ердем, 1:2 - 35 Акман, 1:3 - 79 Добрянський
Матч-відповідь відбудеться 2 листопада.
Раніше Шахтар переграв Селтік і вийшов у плей-оф Юнацької ліги УЄФА.
Команди зі Шляху Ліги чемпіонів і Шляху чемпіонів країн будуть об'єднані вже у 2023 році, коли розпочнеться стадія "спільного" плей-оф.