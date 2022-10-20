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Нуньєс побив рекорд АПЛ за максимальною швидкістю

Сьогодні 20:55 209 0
Гравець розвинув швидкість 38 км/год
Нуньєс побив рекорд АПЛ за максимальною швидкістю
#Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс оновив рекорд АПЛ за максимальною швидкістю бігу.

Про це повідомляє FTBL.

В матчі проти Вест Гема (1:0) він мав швидкість 38 км/год. Попередній рекорд належав захиснику Манчестер Сіті Кайлу Вокеру, який мав результат 37,8 км/год у 2020 році.

Вінгер Вулвергемптона Адама Траоре перебуває на третьому місці в рейтингу з максимальною швидкістю 37,787 км/год, а захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Бісака і колишній вінгер Астон Вілли Трезеге ділять четверте місце з максимальною швидкістю 37,594 км/год.

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