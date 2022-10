Нуньєс побив рекорд АПЛ за максимальною швидкістю

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс оновив рекорд АПЛ за максимальною швидкістю бігу.

Про це повідомляє FTBL.

В матчі проти Вест Гема (1:0) він мав швидкість 38 км/год. Попередній рекорд належав захиснику Манчестер Сіті Кайлу Вокеру, який мав результат 37,8 км/год у 2020 році.

Вінгер Вулвергемптона Адама Траоре перебуває на третьому місці в рейтингу з максимальною швидкістю 37,787 км/год, а захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Бісака і колишній вінгер Астон Вілли Трезеге ділять четверте місце з максимальною швидкістю 37,594 км/год.

