Жота про пропуск ЧС-2022: Моя мрія розбилася в останній момент

Нападник Ліверпуля та збірної Португалії Дієго Жота пропустить чемпіонат світу-2022.

Португалець прокоментував пропуск ЧС-2022.

"Такий гарний вечір на Енфілді для мене закінчився найгіршим чином! В останню мить одна моя мрія розбилася. Я буду ще одним уболівальником клубу та збірної, і боротимуся, щоб повернутися якнайшвидше. You'll Never Walk Alone", - написав Жота.