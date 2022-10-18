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Жота про пропуск ЧС-2022: Моя мрія розбилася в останній момент

Сьогодні 19:25 166 0
Португалець прокоментував пропуск чемпіонату світу
Жота про пропуск ЧС-2022: Моя мрія розбилася в останній момент
#Жота, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ліверпуля та збірної Португалії Дієго Жота пропустить чемпіонат світу-2022.

Португалець прокоментував пропуск ЧС-2022.

"Такий гарний вечір на Енфілді для мене закінчився найгіршим чином! В останню мить одна моя мрія розбилася. Я буду ще одним уболівальником клубу та збірної, і боротимуся, щоб повернутися якнайшвидше. You'll Never Walk Alone", - написав Жота.

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