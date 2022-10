Жота про пропуск ЧС-2022: Моя мрія розбилася в останній момент

Нападник Ліверпуля та збірної Португалії Дієго Жота пропустить чемпіонат світу-2022.

Португалець прокоментував пропуск ЧС-2022.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

