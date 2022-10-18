Жота про пропуск ЧС-2022: Моя мрія розбилася в останній момент

Джерело - Чемпіон.
Нападник Ліверпуля та збірної Португалії Дієго Жота пропустить чемпіонат світу-2022.
Португалець прокоментував пропуск ЧС-2022.
"Такий гарний вечір на Енфілді для мене закінчився найгіршим чином! В останню мить одна моя мрія розбилася. Я буду ще одним уболівальником клубу та збірної, і боротимуся, щоб повернутися якнайшвидше. You'll Never Walk Alone", - написав Жота.
After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔— Diogo Jota (@DiogoJota18) October 18, 2022
I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏
You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1