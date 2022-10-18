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Ігуаїн зіграв свій останній матч у кар'єрі

Сьогодні 14:11 210 0
34-річний аргентинський форвард вирішив завершити кар'єру
Ігуаїн зіграв свій останній матч у кар'єрі
#Гонсало Ігуаїн

Джерело - Чемпіон.

Форвард Інтер Маямі Гонсало Ігуаїн оголосив завершення кар'єри.

34-річний футболіст свій прощальний матч провів за Інтер Маямі, який у першому раунді плей-оф МЛС вилетів, програвши Нью-Йорк Сіті (0:3).

Після завершення матчу Ігуаїн не зміг стримати емоцій та розплакався.

Професійна кар'єра Ігуаїна розпочалася у 2005 році у Рівер Плейт. Також легендарний форвард виступав за Реал, Наполі, Ювентус, Мілан, Челсі та Інтер Маямі.

У період з 2009 по 2018 роки провів 75 матчів та забив 31 гол у складі збірної Аргентини.

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