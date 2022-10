Ігуаїн зіграв свій останній матч у кар'єрі

Форвард Інтер Маямі Гонсало Ігуаїн оголосив завершення кар'єри.

34-річний футболіст свій прощальний матч провів за Інтер Маямі, який у першому раунді плей-оф МЛС вилетів, програвши Нью-Йорк Сіті (0:3).

Після завершення матчу Ігуаїн не зміг стримати емоцій та розплакався.

Gonzalo Higuaín after his final game as professional football player. 🤍🥲 #Higuain@MLS 🎥⤵️pic.twitter.com/CsxMmipK6L