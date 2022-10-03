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Ігуаїн оголосив про завершення кар'єри

Сьогодні 21:56 133 0
34-річний аргентинський форвард вирішив завершити кар'єру
Ігуаїн оголосив про завершення кар'єри
Фото - gettyimages
#Гонсало Ігуаїн, #Інтер Маямі

Джерело - Чемпіон.

Форвард Інтер Маямі Гонсало Ігуаїн оголосив про рішення завершити кар'єру наприкінці сезону.

Про це розповів сам футболіст.

Професійна кар'єру Ігуаїна розпочалася у 2005 році у Рівер Плейт. Також легендарний форвард виступав за Реал, Наполі, Ювентус, Мілан, Челсі та Інтер Маямі.

У період з 2009 по 2018 роки провів 75 матчів та забив 31 гол у складі збірної Аргентини.

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