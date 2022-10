Ігуаїн оголосив про завершення кар'єри

Форвард Інтер Маямі Гонсало Ігуаїн оголосив про рішення завершити кар'єру наприкінці сезону.

Про це розповів сам футболіст.

Професійна кар'єру Ігуаїна розпочалася у 2005 році у Рівер Плейт. Також легендарний форвард виступав за Реал, Наполі, Ювентус, Мілан, Челсі та Інтер Маямі.

У період з 2009 по 2018 роки провів 75 матчів та забив 31 гол у складі збірної Аргентини.

Gonzalo Higuaín got emotional announcing his retirement from professional football 🥺 pic.twitter.com/OKtgV4gJop