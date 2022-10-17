Почеттіно може замінити Джеррарда в Астон Віллі

Джерело - The Telegraph.

Колишній тренер Тоттенгема та ПСЖ Маурісіо Почеттіно може очолити Астон Віллу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Керівництво клубу з Бірмінгема розглядає аргентинця на заміну Стівену Джеррарду.

Почеттіно вважається основним кандидатом на посаду головного тренера. При цьому клуб готовий почекати, якщо аргентинець не дасть негайної згоди.

Якщо ж Почеттіно відмовиться від роботи у Віллі, то клуб вивчить можливість призначення колишнього головного тренера Челсі Томаса Тухеля або екстренера Арсеналу Унаї Емері, який очолює Вільярреал.

Раніше Луїс продовжив контракт з Астон Віллою.