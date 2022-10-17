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Федорчук: Динамо годі й думати про участь у наступній Лізі чемпіонів

Сьогодні 03:00 203 0
Тренер прокоментував виступ киян в УПЛ
Федорчук: Динамо годі й думати про участь у наступній Лізі чемпіонів
#Динамо Київ, #СК Дніпро-1, #Олег Федорчук, #Шахтар

Джерело - FootBoom.

Нині СК Дніпро-1 та донецький Шахтар перебувають на одному рівні в УПЛ.

Про це заявив український тренер Олег Федорчук.

"Поточний єврокубковий сезон кияни провалили, а після цієї поразки від гірників годі й думати про участь у наступній Лізі чемпіонів. Думаю, що тепер наздогнати Шахтар та Дніпро-1 - фантастичне для Динамо завдання. Вважаю, що цей сезон біло-синім вже не врятувати. Так що, чим раніше будуть зроблені висновки, тим краще.

Чи тепер слід очікувати запеклої боротьби за лідерство між Дніпром-1 та Шахтарем? Так, але в грі дніпрян намітився спад. Згадайте, як Дніпро-1 здобув перемогу в Лізі конференцій, та у 7-му турі чемпіонату України проти Руха. У діях команди Кучера помітна втома, та у неї є важливий козир - Довбик. Він здатний обіграти будь-якого захисника в УПЛ, в тому числі й Шахтаря, у якого немає таких потужних та одночасно мобільних гравців оборони.

Вважаю, що наразі Дніпро-1 та Шахтар - на одному рівні. Але важливо побачити матч між ними, щоб все зрозуміти до кінця. Тоді ми й зрозуміємо, хто є хто", - сказав Федорчук.

Нагадаємо Шахтар у більшості переграв Динамо у 7 турі УПЛ.

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