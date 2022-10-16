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Гол Неймара приніс перемогу ПСЖ, Ренн здолав Ліон: результати матчів 11 туру Ліги 1

Вчора 23:43 645 0
Гол Неймара приніс перемогу ПСЖ, Ренн здолав Ліон: результати матчів 11 туру Ліги 1
#Анже, #Ліон, #Марсель, #ПСЖ, #Ренн, #Тулуза

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 жовтня, у 11-му турі французької Ліги 1 відбулося 7 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
11 тур, 16 жовтня

Тулуза - Анже 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Деягере, 1:1 - 33 Бенталеб, 2:1 - 40 Ван ден Бомен (пен), 3:1 - 67 Спірінгс, 3:2 - 90+3 Салама

Нант - Брест 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 18 Фадіга, 1:1 - 35 Сімон (пен), 2:1 - 36 Ганаго, 3:1 - 71 Мостафа, 4:1 - 88 Сіссоко

Осер - Ніцца 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Делор, 1:1 - 42 Да Коста

Ренн - Ліон 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 23 Лаказетт, 1:1 - 38 Тер'є, 2:1 - 47 Гуірі, 2:2 - 72 Лаказетт, 3:2 - 77 Тер'є

Труа - Аяччо 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Поросо, 1:1 - 88 Ель-Ідріссі

Монако - Клермон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Емболо, 1:1 - 53 Андрич

ПСЖ - Марсель 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45+1 Неймар

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