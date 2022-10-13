Індзагі: В Іспанії Інтер запам'ятають надовго

Інтер грав агресивно у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.

"Ми зіграли у відкритий футбол. Напередодні гри я думав про те, щоб пожертвувати одним із двох форвардів, але дійшов висновку, що це був би невірний сигнал команді. Джеко та Лаутаро здорово себе проявили, а ми загалом зіграли краще, ніж на Сан-Сіро. Ми стримували суперника всією командою, діяли агресивно.

Я знаю, який шлях пройшов, розумію, яку роботу зробив. В Іспанії це оцінять. Тут Інтер запам'ятають надовго.

Тепер нам лишилося зробити останній крок. Але спершу на нас чекають матчі чемпіонату", – сказав Індзагі.